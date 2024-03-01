Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 33 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 33 kişi yakalandı

Samsun\'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 33 kişi yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında, 33 kişi yakalandı. Uygulama sonucunda, 714 adet sentetik ecza, 125,36 gram metamfetamin, 27,05 gram esrar, 2,25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet pompalı tüfek, 15 adet kartuş ve 13.780 TL para ele geçirildi.

01.03.2024 14:34  Güncelleme: 14:35
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 33 kişi yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik uygulaması düzenlendi. İlçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle düzenlenen narkotik uygulamasında, 714 adet sentetik ecza, 125,36 gram metamfetamin, 27,05 gram esrar, 2,25 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 adet hassas terazi, 10 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet pompalı tüfek, 15 adet kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren 13 bin 780 TL para ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 2313 SKM suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahsın da aralarında bulunduğu 33 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 33 kişi yakalandı - Son Dakika
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