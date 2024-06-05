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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 37 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince, narkotik uygulaması düzenlendi. Yapılan aramalarda, 30 adet extacy, 279 adet sentetik ecza, 281,55 gram skunk, 21 gram metamfetamin, 6,42 gram kokain, 12,17 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 11 adet uyuşturucu madde kullanımın aparatı ve 52 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 37 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN