Samsun\'da Nefes Borusuna Yemek Kaçan Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da nefes borusuna yemek kaçan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çarşamba ilçesi Ustacalı Mahallesi'nde dün akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yediği yemek nefes borusuna kaçan Nihat Kuru (45) olduğu yere yığılıp kaldı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Kuru, buradan sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kuru, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün saat 14.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kuru'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Jandarma olayın meydana geldiği evde incelemelerde bulunurken, soruşturma devam ediyor. - SAMSUN