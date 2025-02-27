Samsun\'da Okul Güvenliğine Yoğun Denetim

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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerindeki riskleri en aza indirmek amacıyla kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Okul önü güvenli ulaşım uygulaması ve esnaf ziyaretleri kapsamında, okul giriş-çıkışlarında güvenliğin sağlanması, trafik akışının düzenlenmesi ve servis araçlarının denetlenmesi için ilgili birimler sahada aktif olarak görev aldı.

Samsun'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen eğitim-öğretime dönüş sürecinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü öğrencilerin güvenliği için tüm önlemleri en üst seviyeye çıkararak kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Servis araçları ve trafik denetimleri titizlikle yapıldı

Öğrencilerin huzurlu bir şekilde eğitimlerine devam edebilmesi için okullardan sorumlu emniyet müdürleri, amirler, sabit okul kolluk görevlileri, güvenli eğitim koordinasyon görevlileri, ilçe ve şube ekipleri ile trafik ekipleri sahada denetimlerini sürdürdü. Özellikle trafik ekipleri, servis araçlarını detaylı şekilde denetleyerek kış lastiği ve güvenlik standartlarına uygunluk kontrollerini titizlikle gerçekleştirdi.

Okul müdürleri ve servis şoförleri bilgilendirildi

Denetimler kapsamında okul müdürleriyle görüşmeler yapılarak alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Servis şoförleriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek, öğrenci güvenliği konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm önlemler gözden geçirildi.

Okul çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, esnaflarla görüşüldü

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde devriye faaliyetleri artırıldı. Özellikle giriş-çıkış saatlerinde muhtemel olumsuzluklara karşı denetimler sıklaştırıldı. Ayrıca, okul çevresindeki esnaflarla görüşmeler yapılarak, şüpheli durumlarla ilgili emniyet birimlerine bilgi verilmesi konusunda iş birliği sağlandı. Okul çevresinde kontrolsüz dolaşan sahipsiz hayvanların tespiti yapılarak ilgili kurumlarla koordinasyon kuruldu. Herhangi bir güvenlik tehdidine karşı hızlı müdahale prensibiyle çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için denetim ve uygulamalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, öğrenci ve velilerin güvenliği konusunda her zaman duyarlı olunması gerektiğini hatırlattı. - SAMSUN