Samsun\'da Otobüste Uyuşturucu Yakalandı

Samsun'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 kilo 150 gram skunk ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında otogarda denetim yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde bir yolcu otubüsünün bagajındaki karton koli içinde 2 kilo 150 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN