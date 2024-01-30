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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da Otomobil Çarpışması: 1\'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı
30.01.2024 - 14:35,
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Samsun'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan G. idaresindeki 06 TUE 03 plakalı otomobil, Gülağa Cenikli yönetimindeki 55 ANF 439 otomobile sol arka yan kısmından çarptı. Kazada Nermin C. ve Gülağa C. (8) yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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23 Nisan, İlkadım, Samsun, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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