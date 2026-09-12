Samsun'da otomobil çöp konteynerine çarptı, sürücü ile yanındaki kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak çöp konteynerine çarptı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da otomobilin yoldan çıkarak çöp konteynerine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hasan Ali Keskinoğlu idaresindeki 55 AVC 147 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çöp konteynerine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Ali Keskinoğlu ile yanında bulunan Bektaş Dağı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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