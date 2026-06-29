Samsun\'da otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobil ile özel halk otobüsünün çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekrem Doğanay idaresindeki 55 ASC 116 plakalı otomobil, Adnan Düzgün yönetimindeki 55 ATT 112 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba Özel Halk Otobüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ekrem Doğanay ile her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN