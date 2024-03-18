Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Arda Can idaresindeki otomobil ile Hasan Çelik yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Arda Can ile Cansıl Koçal yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.03.2024 00:06  Güncelleme: 00:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi İlkadım Bulvarı Sebze Hali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arda Can idaresindeki 55 ANN 916 plakalı otomobil, Hasan Çelik yönetimindeki 38 E 4832 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet orta refüje çekıp devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Arda Can ile Cansıl Koçal yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Hasan Çelik, Arda Can, İlkadım, Samsun, Samsun, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:16 Özür dileyecek yerde neler söylüyor Enis Bardhi’den maç sonu skandal açıklama Özür dileyecek yerde neler söylüyor! Enis Bardhi'den maç sonu skandal açıklama
23:49 İnsan bunu düşmanına yapmaz Mert Müldür’e korner direğiyle saldırdılar İnsan bunu düşmanına yapmaz! Mert Müldür'e korner direğiyle saldırdılar
23:19 Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı
23:00 Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı
22:46 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
23:14 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe’nin kalecisine yumruk attı Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe'nin kalecisine yumruk attı
22:36 Dev maçın galibi Kanarya Fenerbahçe, Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendi Dev maçın galibi Kanarya! Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi
22:33 TİP, Hatay’da Gökhan Zan’ın adaylığını geri çekti TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
21:34 Trabzon’da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde isabet etti Trabzon'da Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a yabancı madde isabet etti
20:59 İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı İstanbul Nevruz kutlamalarında 75 kişi gözaltına alındı
20:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi Cumhurbaşkanı Erdoğan: İslam dünyası Gazze konusunda iyi bir sınav veremedi
20:22 Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’dan açıklamalar Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'dan açıklamalar
20:07 İstanbul Gaziosmanpaşa’da caddede büyük yılan görüntülendi İstanbul Gaziosmanpaşa'da caddede büyük yılan görüntülendi
19:11 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi 7 aylık evli genci sokak ortasında öldüren kişinin takıntılı eski erkek arkadaşı olduğu tespit edildi
18:52 Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran EYT’li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır Attıkları sloganla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran EYT'li gruba Özgür Özel sahip çıktı: Onlar haklarını alana kadar iki elim yakandadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 00:39:32. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement