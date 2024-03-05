Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi ile Doktor Kamil Caddesi kesiştiği yerde saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Can O. idaresindeki 06 DLU 453 plakalı otomobil ile Eyüphan İ. yönetimindeki 55 ALZ 616 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, yaralanan motosiklet sürüsü Eyüphan İ. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 6 ilde sosyal medya platformlarında sahte ilan vererek dolandırıcılık ve şantaj yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka kartı, hard disk ve tablet ele geçirildi.
Manisa Valisi Enver Ünlü, 2024 yılı ocak ve şubat aylarında düzenlenen asayiş, terör, ve narkotik operasyonları hakkında verdiği bilgilendirmede "2024 Ocak-Şubat döneminde 381 narkotik operasyonu yapılarak, yapılan çalışmalarda 1 milyon 389 bin 192 adet narkotik ilaç, yaklaşık 9 milyon adet dolu...
Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde bir iş yerinde çıkan tartışma kavgaya dönüşerek silahlı saldırıya dönüştü. M.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle M.K.'ya ateş ederek bacaklarından yaraladı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen M.K., hastaneye kaldırıldı. Şüpheli M.Y. ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu. Soruşturma devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli toplam 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda cinsel içerikli sohbet ve fotoğraflar üzerinden şantaj yoluyla para temin eden 16 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, sahte ilanlar vererek mağdur vatandaşlarla iletişime geçip cinsel içerikli sohbet ve fotoğraflar elde ediyor ve şantaj yaparak para talep ediyordu. Operasyon sonucunda çok sayıda suç delili ele geçirildi ve 16 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde görevli polis memuru Orhan Mutlu, alkollü bir sürücünün 'dur' ihtarına uymaması sonucu çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Mutlu'nun cenazesi, Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karlık Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine ise İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve diğer protokol üyeleri katıldı.
İstanbul Eyüpsultan'da aşırı hız yaparak 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan koparan 16 yaşındaki Timur C., ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı. Oğluyla Mısır'da olan Eylem Tok, özür yazısı paylaşıp annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade ederek, "Bu olaylar nedeniyle ne kadar üzgün olduğumu, ne kadar korktuğumu ve paniklediğimi belirtmek istiyorum. Ama annelik iç güdüsü, lütfen beni de anlayın." dedi. Eylem Tok, yazısında adalete teslim olacaklarını da söyledi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir binanın çatısına çıkıp rastgele ateş ederek ekiplere zorluk çıkaran eski polis memuru, yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarının ardından gözaltına alındı. Şüphelinin daha önce sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açan ve kız arkadaşını rehin alan kişi olduğu belirlendi.
Karabük merkezli bir dolandırıcılık operasyonunda, kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere para havale etmek suretiyle yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla başvuruda bulunan bir kişinin şikayeti üzerine, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli İstanbul ve Gümüşhane'de yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak adli makamlara sevk edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?