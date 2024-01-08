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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
08.01.2024 - 00:34,
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Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Korhan Ekiz Bulvarı Makro Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neslihan Şen idaresindeki 41 YD 606 plakalı otomobil ile Yavuz Selim Balta yönetimindeki 55 AKD 569 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Neslihan Şen ile motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Balta yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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