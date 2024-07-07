Samsun'da Otomobil Kazasında 1 Ölü, 9 Yaralı

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Samsun'un Kavak ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Kaza, Kavak ilçesi Güvenpark Tesisleri mevkisi, Samsun- Ankara yolu üzerinde 30 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit D'nin (54) kullandığı 60 ADG 785 plakalı otomobil ile Himmet Elibol (37) yönetimindeki 05 ABL 644 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

Yaralılardan sürücü Himmet Elibol, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi Kavak ilçesi Büyük Çukur Mahallesi'nde toprağa verildi. - SAMSUN