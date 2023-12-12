Samsun\'da otomobil tarlaya yuvarlandı: 2 kişi ağır yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobilin tarlaya yuvarlandığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarılan Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde olan İsa Kartal yönetimindeki 04 AAT 124 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yukarınarlı Mahallesi mevkisinde tarlaya yuvarlandı. Ters dönerek duran otomobilde bulunan sürücü İsa Kartal(42) ile Yasemin Kartal (38) ağır yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN