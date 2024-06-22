Samsun'da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

22.06.2024 19:19
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Nursel T. idaresindeki 34 NK 2800 plakalı otomobil, aynı istikamette giden ve İkiztepe mevkisinde kavşağa dönüş yapan Hüseyin A.'nın kullandığı 37 PE 322 plakalı traktöre çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Halil İbrahim K. (24) yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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