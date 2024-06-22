Samsun'da otomobil traktöre çarptı: 1 yaralı

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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Nursel T. idaresindeki 34 NK 2800 plakalı otomobil, aynı istikamette giden ve İkiztepe mevkisinde kavşağa dönüş yapan Hüseyin A.'nın kullandığı 37 PE 322 plakalı traktöre çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Halil İbrahim K. (24) yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN