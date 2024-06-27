Samsun'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun\'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, Kunduz Orman yolunda çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Sürücü ve yanındaki kişi olaydan sağ kurtuldu.

27.06.2024 17:36  Güncelleme: 17:39
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde seyir halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, Vezirköprü ilçesi Karaköy Mahallesi Kunduz Orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Cömert yönetimindeki 55 EC 590 plakalı otomobil, Kunduz Orman mevkiinde seyir halindeyken aniden alev aldı. Otomobili durduran sürücü Hasan Cömert ve yanında bulunan Turan Cömert dışarıya çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Vezirköprü itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin tamamını sararken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobil Yangını: Araç Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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