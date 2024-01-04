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Samsun'da Yaya Kazası: Otomobil Yayanın Ayağının Üstünden Geçti - Son Dakika
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Samsun'da Yaya Kazası: Otomobil Yayanın Ayağının Üstünden Geçti

Samsun'un Bafra ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayanın ayağının üstünden geçen bir otomobil, kadına acı verici bir şekilde zarar verdi. Kadın, sağlık ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Samsun\'da Yaya Kazası: Otomobil Yayanın Ayağının Üstünden Geçti
04.01.2024 - 15:50,
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Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın ayağının üstünden otomobil geçti.

Olay, Gazipaşa Mahallesi Çayır Yüzü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y'nin kullandığı 55 FS 255 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan S.Y. isimli kadının ayağının üstünden geçti. Acı içinde kıvranan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Gazipaşa, Samsun, Bafra, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Yaya Kazası: Otomobil Yayanın Ayağının Üstünden Geçti - Son Dakika


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