15:40 • •
Samsun'un Bafra ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayanın ayağının üstünden otomobil geçti.
Olay, Gazipaşa Mahallesi Çayır Yüzü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y'nin kullandığı 55 FS 255 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan S.Y. isimli kadının ayağının üstünden geçti. Acı içinde kıvranan kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Yaya Kazası: Otomobil Yayanın Ayağının Üstünden Geçti - Son Dakika