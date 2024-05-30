Samsun'da Otomobilde 300 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da Otomobilde 300 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun\'da Otomobilde 300 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada, narkotik köpeği sayesinde bir otomobilin torpidosuna zulalanmış 300 gram metamfetamin bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

30.05.2024 18:18
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Samsun'da polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada, narkotik köpeğinin hassas burnu sayesinde torpidoya zulalanmış 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yürütülen operasyon kapsamında, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin hassas burnu sayesinde aracın torpidosuna zulalanmış şekilde 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.A. (21) ve A.T. (39) isimli şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Narkotik, Samsun, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Otomobilde 300 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Otomobilde 300 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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