Samsun\'da Park Yeri Kavgası: Sokak Ortasında Yumruklar Uçuştu

Samsun'un İlkadım ilçesinde park yeri meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokak ortasında tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga güçlükle sonlandırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Yozgat Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında araçlarını park etme konusunda yaşanan anlaşmazlık kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Sokaktan geçen vatandaşların araya girerek ayırmaya çalıştığı kavga güçlükle kontrol altına alınabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, tarafları ayırarak bölgedeki güvenliği sağladı. Kavga anları anbean kaydedildi. - SAMSUN