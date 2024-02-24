Samsun'da polis hakkında 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs kurye kılığına girerek yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da polis hakkında 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs kurye kılığına girerek yakalandı

Samsun\'da polis hakkında 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs kurye kılığına girerek yakalandı

Samsun'da İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi ekipleri, 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.C. isimli şahsı kurye kılığına girerek saklandığı konteynerde yakaladı. Gözaltına alınan M.C. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

24.02.2024 19:46
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Samsun'da polis hakkında 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahsı kurye kılığına girerek saklandığı konteynerde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, 5 ayrı suçtan 12 yıl 11 ay kesilmiş cezası bulanan M.C. isimli şahıs uzun çalışmaların ardından Kıran Mahallesi Sebze Hali içerisinde saklandığını tespit etti. Polis, M.C.'yi kuryeci süsü verilerek saklandığı konteyner içinden yakaladı. Gözaltına alınan M.C. Samsun Adliyesine sevk edildi ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da polis hakkında 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs kurye kılığına girerek yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da polis hakkında 12 yıl 11 ay hapis cezası bulunan şahıs kurye kılığına girerek yakalandı - Son Dakika
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