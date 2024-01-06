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Samsun'da Polis Operasyonunda Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçti - Son Dakika
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Samsun'da Polis Operasyonunda Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçti

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, tüfek, uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun\'da Polis Operasyonunda Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçti
06.01.2024 - 10:36,
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçti, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silah ve uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüterek gençleri ve geleceği zehirleme gayretinde olan suçluların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Terme ilçesinde 2 şahsın işyeri ve ikametlerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 85 adet tabanca fişeği, 84 adet kartuş, 3,15 gram esrar, 1 adet esrarlı sigara, 13 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs hakkında ise adli tahkikat başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Polis Operasyonunda Tabanca ve Uyuşturucu Ele Geçti - Son Dakika


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