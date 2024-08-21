Samsun\'da restoranda çıkan yangın söndürüldü, 2 çalışan dumandan etkilendi

Samsun'da bir restoranda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken, 2 restoran çalışanı dumandan etkilendi.
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Batıpark'ta bulunan Niyazi Kesim Restoran'da saat 21.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, restoranın mutfak kısmında başlayan yangın bacaya sıçradı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 1'i kadın 2 restoran çalışanına ambulans içinde ilk müdahaleleri yapıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye gitmek istemedi.
Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
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