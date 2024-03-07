Samsun'da sahte araç plakası operasyonu: 5 kişi yakalandı
SAMSUN - Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen operasyonunda 70 adet APP araç plakası ele geçirilirken, olayla ilgili 5 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında yaptıkları çalışmada Çarşamba ilçesinde "APP" plaka olarak bilinen araç plakalarını imal ederek sattıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yakalanan 5 kişinin ikamet ve işyerinde yapılan aramalarda 48 araca ait 70 adet sahte araç plakası, kayıtların tutulduğu 2 adet ajanda ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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