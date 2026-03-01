Samsun'un İlkadım ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 70 litre etil alkol ele geçirildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda sahte alkollü içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen 70 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?