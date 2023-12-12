Samsun\'da Samanlıkta İntihar

Samsun'da samanlıkta iple asılı halde bulunan genç, yakınlarının ipi kesmesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir doğrama ustası Erkan Demircan (34) evinin yanındaki samanlıkta yakınları tarafından tavana iple asılı halde bulundu. İpi kesip Demircan'ı asılı bulunduğu yerden indiren yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunup yardım istedi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polis ve sağlık ekipleri Erkan Demican'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Demircan'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN