Samsun\'da sentetik hap ve bonzaiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da sentetik hap ve bonzaiyle yakalanan 2 kişi tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da narkotik ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda sentetik hap ve bonzaiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı. Şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik hap ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda B.A. sentetik hap, E.A. ise bonzai ile yakalandı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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