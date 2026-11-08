Samsun\'da sentetik hap ve bonzaiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda sentetik hap ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda B.A. sentetik hap, E.A. ise bonzai ile yakalandı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 2 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.