Samsun\'da seyir halindeki motosiklet yandı

Samsun'da seyir halindeki motosiklette çıkan yangın sonucu motosikletin tamamen yanmasıyla geriye demir yığını kaldı.
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. idaresindeki 55 AOV 117 plakalı motosiklette seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücü motosikletini durdurup etraftan yardım istedi. Alevler motosikleti tamamen sardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, motosikletten geriye demir yığını kaldı. - SAMSUN
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