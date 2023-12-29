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Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada S.K. adlı şahıs, Volkan Şahinal ve F.Ş.'yi vurarak kaçtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak Volkan Şahinal hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
29.12.2023 - 22:38,
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Samsun'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. ile Volkan Şahinal ve F.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. silahla ateş açarak Volkan Şahinal ve F.Ş.'yi vurup kaçtı. Yaralılar, Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Volkan Şahinal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Volkan Şahinal'ın Sarıhasan Mahallesi Muhtarı Gürsel Şahinal'ın oğlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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