Samsun'da Silahlı Saldırgan Yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Saldırgan Yakalandı

Samsun\'da Silahlı Saldırgan Yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişiyi tabancayla yaralayan şahıs, polisin takibi sonucu saklandığı evde yakalandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.02.2024 13:14
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Samsun'da tabancayla bir kişiyi yaralayıp kaçan şahıs polisin takibi sonucu saklandığı evde yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D.'nin (24) silahlı saldırısına uğrayan H.K.(29) bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan E.D. kaçtı. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.D.'nin ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit ederek yakalayarak gözaltına aldı. E.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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