Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

3.Sayfa

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan M.İ., her iki bacağından da yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Polis, silahlı saldırıyı M.İ.'nin daha önce silahla yaraladığı B.O.'nun gerçekleştirdiğini tespit etti. B.O.'nun yakalanması için çalışmalar sürüyor. - SAMSUN