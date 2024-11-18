Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da bacağından vurulan Kani Timur Ünal, kan kaybından hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

18.11.2024 06:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da silahlı saldırıda bacağından vurulan bir kişi kan kaybından hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Kani Timur Ünal (52) sağ dizinden yaralandı. Kan kaybeden Ünal, olay yerinde hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 49 yaşındaki Bora K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güvenlik, Güvenlik, Politika, Politika, 3-sayfa, 3-sayfa, Atakum, samsun, Atakum, Samsun, Suç, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:32 Kiralık konutlarda ’’yıllık kontrat’’ dönemi Kiralık konutlarda ''yıllık kontrat'' dönemi
07:15 Nevzat Bahtiyar’ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor Nevzat Bahtiyar'ın oğlu: Güran ailesi camide gizli toplantılar yapıyor
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
13:03 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı 17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, adam çağırıp polislerin üzerine saldı
12:53 Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu Uzman çavuş pansiyonda başından vurulmuş halde ölü bulundu
12:47 Erdoğan’dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun Erdoğan'dan MYK toplantısına damga vuran talimat: Cumhur İttifakı konusunda hassas olun
12:14 Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı Tağşiş listesinde yer alan peynir markasından konkordato kararı
11:42 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak Yapay zekanın da bir tahmini var 2025 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Yapay zekanın da bir tahmini var
11:31 RTÜK Başkanı’ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz RTÜK Başkanı'ndan son uyarı: İlke kararlarına uymazlarsa toptan yok ederiz
11:18 Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Yarın geceden itibaren benzine 62 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
10:25 2024 Kainat Güzellik Yarışması’nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nı Danimarkalı Victoria Theilvig kazandı
09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 08:00:43. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.