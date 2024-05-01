Samsun\'da Silahlı Tehdit Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Samsun'da 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında silahlı tehdit suçundan 10 yıl 8 ay 3 ay hapis cezası bulunan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik takip ve çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, 6 ayrı suçtan aranan ve Samsun Ağır Ceza İlamat Masasınca "Birden fazla kişi tarafından silahla tehdit" suçundan 10 yıl, 8 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. O.Ç.'nin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Kapalı Cezaevine teslim edileceği öğrenildi. - SAMSUN