Samsun'da Silahlı Yaralamada Firari Şüpheli Yakalandı

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Silahla yaralamanın firari şüphelisi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da bir kişinin silahla yaralandığı olayın firari şüphelisi, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde 14 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan A.B., yaralandı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili F.K. ve G.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. F.K. ve G.Ş., 11 Ekim'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın firari şüphelisi F.G. ise olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakalandı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu tamamlanan F.G. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.