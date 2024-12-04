Samsun'da Sokak Köpeği Hızlı Müdahale ile Hayata Tutundu - Son Dakika
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Samsun'da Sokak Köpeği Hızlı Müdahale ile Hayata Tutundu

Samsun\'da Sokak Köpeği Hızlı Müdahale ile Hayata Tutundu

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeği, belediye çalışanlarının hızlı müdahalesi sayesinde tedavi edilerek hayata döndürüldü. Ömer Ağaçdiken ve Uğur Kilitçi, ağır yaralı köpeği hastaneye ulaştırdı.

04.12.2024 14:56  Güncelleme: 14:57
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Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeği, belediye çalışanlarının hızlı müdahalesiyle hayata tutundu.

Olay, Samsun- Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Kazayı fark eden belediye çalışanları Ömer Ağaçdiken ve Uğur Kilitçi, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi. Ağır yaralı olan köpek, belediye aracılığıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ameliyat ve tedavi sürecinin ardından, köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın duyarlılığı hepimize örnek olmalı. Her canlının yaşam hakkı bizim için önemlidir. Bu davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaza sonrası köpeğin tedavi sürecinin yakından takip edildiği ve sağlık durumunun normale dönmesinin beklendiği açıklandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Sokak Köpeği Hızlı Müdahale ile Hayata Tutundu - Son Dakika

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