Samsun\'da Sokakta Öldürülen Kişiyle İlgili 6 Kişiye Cezalar Verildi

Samsun'da bir kişinin sokakta öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak tutuklanan 6 kişiye ceza yağarken, 2 kişi de beraat etti.
Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Divitçioğlu Caddesi'nde geçen yıl 22 Mayıs'ta gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kadir Yalçınkaya (33) sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri üzerine olay yerine koşan gece bekçiler Kadir Yalçınkaya'yı kanlar içinde buldu. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Yalçınkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili polis tarafından yakalanarak tutuklanan Mert Y. (25), Süleyman Ö. (19), Özgür Ö.K. (25), Kayra Z. (25), Samet Ç. (20) ve olay tarihinde 17 yaşında olan E.H.A. ile tutuksuz olan C.S.K. (26) ve R.Ç. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı.
Davanın son duruşmasında tutuklu yargılanan 6 kişiye ceza yağdı. Mert Y., Süleyman Ö. ve Özgür Ö.K. "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kayra Z. ve Samet Ç. ise "Kasten öldürmeyi kolaylaştırmak" suçundan 8 yıl 4'er ay, olay tarihinde yaşı 18'den küçük olan E.H.A. ise 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Özgür Ö.K. ile Süleyman Ö. "Ruhsatsız silah" suçundan da 10'ar ay hapis ve 500'er lira da adli para cezasına çarptırıldılar. Tutuksuz yargılanan C.S.K ve R.Ç. ise beraat etti. - SAMSUN
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