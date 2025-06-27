Samsun\'da Tarihi Eser Kaçakçıları Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan objelerle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri ile Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a tarihi eser getirilerek satılacağı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan takip sonucunda şüpheliler M.K. (43) ve S.S.K.'nın (46) bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada, 2 adet Hitit Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen gözyaşı şişesi, 2 adet çeşitli dönemlere ait testi, 2 adet tarihi eser niteliğinde obje ve 1 adet yüzük ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - SAMSUN