Samsun'da Tarlada Çalışan Kadın Yorgun Merminin Hedefi Oldu

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Samsun'da tarlada çalıştığı esnada yorgun merminin hedefi olan bir kadın ağır yaralandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Salıpazarı ilçesi Kuşcağız Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.'ye ait bir düğünde havaya açılan ateşlerden geldiği tahmin edilen yorgun mermi, olay yerinin yakınında bulunan bir tarlada çalışan 56 yaşındaki N.K. isimli kadına isabet etti. Sırtından yaralanan kadın, çevredeki vatandaşların imkanlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahaleler sonrasında yaralı kadın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devam eden N.K.'nın, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında olay yerinin yakınındaki düğün merasiminde bulunan A.Ç., O.Ç., O.A., A.Ö. ve B.K. isimli şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN