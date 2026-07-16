Samsun'un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Terme ilçesi Gündoğdu Mahallesi mevkiinde Samsun istikametine seyir halinde bulunan tırın kontrolden çıkması sonucu meydana geldi. Önce yol kenarındaki bariyerlere çarpan tır, ardından yol kenarına devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, devrilen tır kaldırıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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