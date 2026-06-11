Samsun\'da Tırda 129 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'da narkotik ekiplerinin durdurduğu tırın yatak bölümünde 129 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir tır durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan detaylı aramada, tırın yatak kısmına gizlenmiş ve istiflenmiş halde koliler içinde toplam 129 bin 500 adet sentetik ecza uyuşturucu hap bulundu.

Operasyon kapsamında araçta bulunan H.B. (62) gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu haplara el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN