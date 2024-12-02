Samsun\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Samsun'da iki ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AFU 424 plakalı hafif ticari araç, önündeki 55 ADE 824 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN