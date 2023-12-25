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Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Samsun\'da trafik kazası: 3 yaralı
25.12.2023 - 18:09,
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Mustafa Esmer idaresindeki 55 YF 231 plakalı otomobil, Tepeköy mevkisinde tali yoldan kavşağa giriş yapan Hasan Bektaş'ın kullandığı 55 AU 719 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller refüje savruldu. Kazada otomobil sürücüleri Hasan Bektaş, Mustafa Esmer ve otomobilde yolcu olarak bulunan Hanife Esmer yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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