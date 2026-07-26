Samsun\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara yolunun 33. kilometresi Tekeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berat Turan O. idaresindeki 06 KA 7741 plakalı hafif ticari araç, Halil İbrahim M. yönetimindeki 34 HH 6060 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Halil İbrahim M. ile araçta yolcu olarak bulunan Havva Nur Yıldız Memiş ve Selim Kaan Memiş ile hafif ticari araç sürücüsü Berat Turan O. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.