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Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kadir Özgüven(70) isimli sürücü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
02.01.2024 - 12:30,
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Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Kadir Özgüven(70) idaresinde 55 LJ 360 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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