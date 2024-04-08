Samsun\'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümünü kutladı

Van'ın Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla Çatak İlçe Emniyet Amir Vekili Ünal Tanış ve beraberindeki personeli kabul etti. Sakarya, emniyet personelinin haftasını kutlayarak, şehitleri rahmetle andı ve vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışan emniyet mensuplarına sağlıklı bir yaşam ve başarı diledi.