Samsun\'da Tramvay Yangını Paniği

Samsun'un Atakum ilçesinde sefer halindeki tramvayın tekerleklerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü.

Olay, Atakum ilçesi Körfez Tramvay İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda duran tramvayın tekerleklerinden duman yükselmeye başladı. Kısa sürede alevlerin görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, ekiplerin müdahalesi sonucu küçük çaplı yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tramvayda maddi hasar meydana geldi. - SAMSUN