Samsun'da tüfekle havaya ateş açarak, o anları bir sosyal medya hesabından paylaşan şahıs, siber polisi tarafından yakalandı.
Samsun'da tüfekle havaya ateş açarak, güvenliği tehlikeye düşüren E.K. isimli şahsın görüntüleri K.E. isimli sosyal medya kullanıcısının hesabından "Hakkını veriyor ağabeyim" diye paylaşıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri başlattıkları çalışma sonucu E.K'yi suç aleti tüfek ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
E.K. hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da tüfekle havaya ateş açan şahıs sosyal medyada paylaşım yapınca yakalandı - Son Dakika
Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı ile Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1014 uyuşturucu hap ele geçirildi ve bir şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Pınarönü köyünde meydana gelen olayda, plakası belirlenemeyen kamyonet 3 yaşındaki Belinay Akman'a çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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