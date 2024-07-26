Samsun'da uyuşturucu kullanmaktan hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu kullanmaktan hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

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Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hapis cezası bulunan bir kişinin evinde yapılan aramada yine uyuşturucu ele geçirildi. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahsın evinde 100 gram bonzai, 50 gram narkotik madde karışımı tütün, 4 gram metafemtamin, uyuşturucu madde kullanma aparatları ve 24 bin 800 TL para bulundu. Şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.

26.07.2024 12:56
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Samsun'da uyuşturucu kullanmaktan hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişinin evinde yapılan aramada yine uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. S.A.'nın İstasyon Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 100 gram bonzai, 50 gram civarında narkotik madde karışımı olduğu değerlendirilen tütün, 4 gram civarı metafemtamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 TL para ele geçirildi. S.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da uyuşturucu kullanmaktan hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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