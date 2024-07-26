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Samsun'da uyuşturucu kullanmaktan hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

SAMSUN - Samsun'da uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında hapis cezası bulunan bir kişinin evinde yapılan aramada yine uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. S.A.'nın İstasyon Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada, 100 gram bonzai, 50 gram civarında narkotik madde karışımı olduğu değerlendirilen tütün, 4 gram civarı metafemtamin maddesi, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 TL para ele geçirildi. S.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.