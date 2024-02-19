Samsun'da Bir Kişi, 18 Yaşından Küçük 2 Kişiye Uyuşturucu Madde Temin Etmekten Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Bir Kişi, 18 Yaşından Küçük 2 Kişiye Uyuşturucu Madde Temin Etmekten Gözaltına Alındı

Samsun\'da Bir Kişi, 18 Yaşından Küçük 2 Kişiye Uyuşturucu Madde Temin Etmekten Gözaltına Alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kişi, 18 yaşından küçük 2 çocuğa uyuşturucu madde temin edip içirmek suçundan jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi.

19.02.2024 14:46
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Samsun'da bir kişi, 18 yaşından küçük 2 kişiye utuşyuşturucu madde temin edip içirmek suçundan jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, "18 yaşından küçük 2 çocuğa uyuşturucu madde kullandırmak ve temin etmek" suçundan O.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan O.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Bir Kişi, 18 Yaşından Küçük 2 Kişiye Uyuşturucu Madde Temin Etmekten Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Bir Kişi, 18 Yaşından Küçük 2 Kişiye Uyuşturucu Madde Temin Etmekten Gözaltına Alındı - Son Dakika
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