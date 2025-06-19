Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,4 kg Metamfetamin Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından düzenlenen operasyonunda 1 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şahsın bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 kilo 400 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ö. (45), Y.K. (43) ve K.Ç. (51) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN