Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Terme ilçesinde O.Y. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde olduğu bilgisi alınan Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 368 gram kubar esrar maddesi, 3 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Antalya'da akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur ile birlikte Aksu ilçesinde üst geçit tramvay hattına yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte kablolarda yanma meydana geldi. Olayda kimse yararlanamazken tramvay seferleri durdu. Seferlerin arızanın onarılmasının ardından normale döneceği öğrenildi.
Muş'ta park halinde bulunan bir otomobilde meydana gelen patlama sonucunda sürücü yaralandı. Araçta bulunan 2 çakmak gazı incelenirken, patlamanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İ.A. ve D.A. isimli hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. Operasyonda oyun kağıtları ve 73 bin lira ele geçirildi. Kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, 4 kişiye idari para cezası kesildi.
Sultangazi'de yer altı doğalgaz hattında meydana gelen patlamada yaralanan olmazken, bir binanın balkonu hasar aldı. Patlama sonucunda doğalgaz kapatılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Düzce'de kent merkezinde millet bahçesinin yakınlarında S.U. ile ismi öğrenilemeyen kadın arasında çıkan tartışma sonucunda S.U. silahla kasık bölgesinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralı S.U, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli kadın ise gözaltına alındı.
Iğdır'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tuzluca ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla bir evde yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde evine su taşırken husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan bir genç yaralandı. Olayda sol omuz ve sol bacağına kurşun isabet eden genç, hastaneye kaldırıldı. Zanlı ise jandarma tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?