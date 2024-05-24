Samsun\'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Mahallesi'nde Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekiplerince Y.A isimli şahsın evine baskın yaptı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 05-60 cm boyları arasında 258 kök kenevir bitkisi, 31.44 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili Y.A. gözaltına alınıldı. - SAMSUN